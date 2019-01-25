Актер Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-25T14:55:07+03:00

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Украинский шоумен Владимир Зеленский подал документы в ЦИК, чтобы его зарегистрировали кандидатов на пост президента Украины. Выборы пройдут в стране 31 марта 2019 года.

«После этого дня все поймут, что моё заявление было не какой-то рекламой, что я человек слова и если решил, то я это делаю. Это не фейк, я очень серьёзно отношусь к нашей стране и к жизни каждого украинца», —заявил Зеленский «Интерфакс-Украина».

По состоянию на 25 января зарегистрировано 13 кандидатов. Все они будут бороться за пост главы Украины.

В президентской гонке примет участие лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.

Политологи предполагают, что одним туром выборов не обойтись. Во втором этапе участие могут принять Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Ранее актер призвал всех, кто не имеет отношения к политике, «не стоять в стороне» и «присоединяться» к его штабу. При этом, как подчеркнул комик, ни пол, ни религия, ни образование, ни язык не имеют никакого значения.

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.