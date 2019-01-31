Неизвестный у Белого дома попытался напасть на кортеж делегации из КНР

СЕГОДНЯ 02:10 2019-01-31T02:10:03+03:00

Во время проезда кортежа делегации из КНР у Белого дома произошел инцидент с нападением на офицера Фото: REUTERS

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В Вашингтоне в среду задержали мужчину, который попытался помешать продвижению кортежа делегации из Китая. Инцидент произошел в паре кварталов от Белого дома.

Как сообщила Секретная служба США, нарушитель пересек линию полицейского оцепления и напал на сотрудника правоохранительных органов во “временно охраняемом районе”, передает телекомпания NBC.

В результате пострадал сотрудник Секретной службы. Он получил травму ноги - возможно вывих коленного сустава. В пожарной службе столицы отметили, что офицер дожидался приезда скорой помощи сидя на улице. Медики при первичном осмотре отметили, что травма серьезная, но не опасная для жизни.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 29 января министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что очередной раунд торговых консультаций с Китаем состоятся в Вашингтоне 30-31 января. В столицу для этого прибудет вице-премьер ГоссоветаКНР Лю Хэ. У него состоится ряд встреч с руководством США, возможно, и с президентом Дональдом Трампом.

ИСТОЧНИК KP.RU