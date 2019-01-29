США и Китай проведут торговые переговоры на высоком уровне

СЕГОДНЯ 03:18 2019-01-29T03:41:35+03:00

В Вашингтоне пройдет очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем Фото: REUTERS

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Соединенные Штаты и Китай проведут на высоком уровне переговоры по вопросам торговли. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, на этой неделе в Вашингтон прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. У него состоится ряд встреч с руководством США в рамках нового раунда переговоров по торговому соглашению.

"Президент Трамп собирается встретиться с вице-премьером Лю Хэ в конце этого…. Я рассчитываю, что мы добьемся существенного прогресса на этих встречах", - подчеркнул Мнучин.

Торговые консультации между США и Китаем состоятся в Вашингтоне 30-31 января. Американские интересы на них, помимо Мнучина, будут представлять представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и руководитель Национального совета по торговле Белого дома Питер Наварро.

Как писал сайт kp.ru, 21 января Трамп заявил, что причины снижения темпов роста китайской экономики в торговой войне между КНР и США. Он посоветовал Пекину срочно прекращать «торговую войну» и договариваться с американцами по-хорошему.