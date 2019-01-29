США и Китай проведут торговые переговоры на высоком уровне
Соединенные Штаты и Китай проведут на высоком уровне переговоры по вопросам торговли. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
По его словам, на этой неделе в Вашингтон прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. У него состоится ряд встреч с руководством США в рамках нового раунда переговоров по торговому соглашению.
"Президент Трамп собирается встретиться с вице-премьером Лю Хэ в конце этого…. Я рассчитываю, что мы добьемся существенного прогресса на этих встречах", - подчеркнул Мнучин.
Торговые консультации между США и Китаем состоятся в Вашингтоне 30-31 января. Американские интересы на них, помимо Мнучина, будут представлять представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и руководитель Национального совета по торговле Белого дома Питер Наварро.
Как писал сайт kp.ru, 21 января Трамп заявил, что причины снижения темпов роста китайской экономики в торговой войне между КНР и США. Он посоветовал Пекину срочно прекращать «торговую войну» и договариваться с американцами по-хорошему.