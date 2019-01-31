2019-01-31T07:25:44+03:00
В мире

Помпео заявил, что вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в конце февраля

По словам госсекретаря США, переговоры пройдут в одной из азиатских стран
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, когда пройдет вторая встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По его словам, Пхеньян и Вашингтон ранее договорились о том, что саммит состоится в конце февраля.

«Я думаю, что саммит пройдет в конце (следующего) месяца, таков план», - сказал глава Госдепа в интервью телеканалу Fox News.

При этом дипломат не назвал конкретного места проведения переговоров, заметив лишь то, что это будет одна из азиатских стран. Причем, как подчеркнул Помпео, Соединенные Штаты уже направил команду своих представителей в эту страны с тем, чтобы те приступили к подготовке встречи.

Кроме того, госсекретарь выразил надежду на то, что предстоящие переговоры станут значительным шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова и «светлому будущему северокорейского народа».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня прошлого года в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. По итогам той встречи Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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