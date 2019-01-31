Ипотечные каникулы разрешат только избранным заемщикам

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-31T08:07:42+03:00

Ипотечные каникулы будут доступны не для всех заемщиков, а только для особой категории граждан Фото: Евгения ГУСЕВА

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Ипотечные каникулы, которые позволят заемщикам не платить какое-то время по кредиту, будут распространяться только на определенную категорию граждан. В первую очередь – это люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а кредитная квартира является их единственным жильем.

Соответствующие изменения уже прописаны в законопроекте Центробанка . Таким образом, право не гасить жилищные займы появится только у самой уязвимой категории граждан. Но это вовсе не говорит, что таких клиентов окажется мало. По оценкам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, доля таких заемщиков может составлять около 80% от общего числа ипотечников.

Согласно новой редакции закона, заемщики во время каникул будут освобождаться от платежей полностью, ранее предполагалось, что придется вносить 10 % от суммы ежемесячного взноса в банк. А вот что касается страховки, то ее сохранят даже на время каникул. Платежи по ней, соответственно, тоже. Такая мера является справедливой и вряд ли будет обременительной для граждан, считают в банках.

Кстати, в кредитных учреждениях уверены, что не совсем честно давать право на каникулы только тем, кто владеет единственным жильем. Право на временную приостановку выплаты ипотечного займа должно быть у всех граждан, попавших в затруднительное материальное положение, независимо от количества объектов недвижимости в собственности. Ведь сложные жизненные ситуации никак не зависят от благосостояния, беда не спрашивает, пишет газета «Известия».

Ранее ЦБ предложил давать «ипотечные каникулы» заемщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Например, если должник остался без работы, а его платежи превышают половину дохода. В таком случае он может выбрать один из двух вариантов: временно не платить по кредиту или снизить размер ежемесячных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU