Посол Венесуэлы в РФ: Каракас обратится в международные суды из-за санкций США
Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил о намерении Каракаса обратиться в международные суды в связи с санкциями, введенными США в отношении нефтегазовой компании PDVSA. Кроме того, на такой шаг республику подталкивает решение Вашингтона передать оппозиционеру Хуану Гуайдо контроль над частью венесуэльских активов в американских банках.
«Мы обратимся с этим в международные суды с заявлением об этих преступлениях», - сказал дипломат.
При этом Тортоса назвал действия Соединенных Штатов «разграблением» боливарианской республики. «Они заморозили счета, а также транзакции PDVSA. У нас есть большое предприятие в Америке, в городе Хьюстон, это Citgo. В США действуют более десяти тысяч заправочных станций, и все это было источником дохода нашего государства, но они все это заморозили», - заметил венесуэльский посол в интервью ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе США ввели санкции в отношении государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Как отмечалось, американский Минфин заблокировал активы предприятия на семь миллиардов долларов. При этом Вашингтон призвал военных и силы безопасности боливарианской республики признать переход власти в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU