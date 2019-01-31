2019-01-31T13:27:54+03:00
В мире

Посол Венесуэлы в РФ: Каракас обратится в международные суды из-за санкций США

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса считает, что «то, что было сделано, - это разграбление»
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее США ввели санкции в отношении государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSРанее США ввели санкции в отношении государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSФото: REUTERS
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Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил о намерении Каракаса обратиться в международные суды в связи с санкциями, введенными США в отношении нефтегазовой компании PDVSA. Кроме того, на такой шаг республику подталкивает решение Вашингтона передать оппозиционеру Хуану Гуайдо контроль над частью венесуэльских активов в американских банках.

«Мы обратимся с этим в международные суды с заявлением об этих преступлениях», - сказал дипломат.

При этом Тортоса назвал действия Соединенных Штатов «разграблением» боливарианской республики. «Они заморозили счета, а также транзакции PDVSA. У нас есть большое предприятие в Америке, в городе Хьюстон, это Citgo. В США действуют более десяти тысяч заправочных станций, и все это было источником дохода нашего государства, но они все это заморозили», - заметил венесуэльский посол в интервью ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе США ввели санкции в отношении государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Как отмечалось, американский Минфин заблокировал активы предприятия на семь миллиардов долларов. При этом Вашингтон призвал военных и силы безопасности боливарианской республики признать переход власти в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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