Семь человек стали жертвами утечки газа в Тбилиси

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-31T16:52:54+03:00

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Семь человек погибли в результате отравления угарным газом в одной из квартир дома, расположенного на проспекте Кетеван Цамебули в столице Грузии. Такую информацию распространила компания "Казтрансгаз-Тбилиси".

Согласно ее данным, причиной трагедии стал самовольно установленный газовый обогреватель воды. Из-за наличия открытой камеры сгорания все ядовитые соединения скапливались в квартире в огромном количестве.

"Представители бизнес-центра компании "Казтрансгаз – Тбилиси" ранее были в этой квартире, и из-за нарушения условий эксплуатации обогревателя воды он был снят с трубы природного газа и была отключена подача газа. После чего владелец квартиры, предположительно, самовольно подключил его", - передает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-релиз компании.

Известно, что все жертвы инцидента являлись наемными рабочими "Либерти банка" и вместе снимали однокомнатную квартиру. Их тела нашел начальник, решивший узнать, почему мужчины не пришли на работу.

В настоящий момент газоснабжение дома полностью перекрыто. Специалисты проверяют существует ли вероятность взрыва.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее утечка газа стала также причиной двух трагедий на территории России. Так, в конце прошлого года взрыв прогремел в жилом доме Магнитогорска, а через несколько дней частично обрушилась девятиэтажка в Шахтах Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU