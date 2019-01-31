Трамп призвал не относиться к возведению стены как к политическому проекту

СЕГОДНЯ 17:59 2019-01-31T17:59:03+03:00

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Президент США Дональд Трамп призвал не относиться к строительству стены на границе с Мексикой как к политическому проекту, поскольку его основной целью является защита американских границ и граждан. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

"Давайте просто назовем это стенами и отныне перестанем играть в политические игры. Стена есть стена!" — говорится в сообщении.

При этом Трамп в очередной раз обосновал необходимость возведения приграничного заграждения тем, что в Мексике продолжает расти уровень преступности. Так, в прошлом году в соседней с США стране было убито более 33,3 тысяч человек, что на 33% больше, чем в 2017-м.

По словам американского лидера, такая ситуация усугубляет развитие гуманитарного кризиса не только на границе, но и на территории всех Соединенных Штатов. Однако Трамп не верит в то, что демократы все же выделят деньги на строительство стены.

"[Они] не собираются выделять деньги на строительство стены, которая крайне нужна нам. Но у меня всё под контролем. Стена уже строится, я особо и не ожидаю помощи!", - подытожил президент в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Трамп пытался объяснить американцам - для чего же все таки нужна стена на границе с Мексикой.

ИСТОЧНИК KP.RU