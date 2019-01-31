2019-01-31T18:55:39+03:00
В мире

Болгария взялась за продление "Турецкого потока"

Ветра газопровода пройдет от границы республики с Турцией до Сербии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Болгария приняла решение о продлении «Турецкого потока»Болгария приняла решение о продлении «Турецкого потока»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Болгарская компания "Булгартрансгаз" приняла окончательное решение о строительстве на территории республики нового газопровода, по которому будет передаваться топливо в рамках "Турецкого потока". Ветка проляжет от границы страны с Турцией до Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора газотранспортной системы Болгарии.

Отмечается, что инвестиционное решение было принято по итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС, который проходил с 21 декабря по 31 января в три этапа. О намерении участвовать заявили три компании, но на третьем этапе "Булгартрансгаз" сократил объем предлагаемых мощностей и увеличил срок их бронирования с 15 до 20 лет. На такие условия согласились лишь два предприятия. В ближайшее время оператор подпишет с ними контракты.

Агентство РИА Новости уточняется, то все строительство обойдется республике примерно в 2,7 миллиарда болгарских левов (порядка 1,4 миллиарда евро).

Сайт kp.ru писал о том, что в Софии решили взяться за строительство нового газораспределительного центра в рамках сохранения стратегического положения в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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