Посол России в Венесуэле заявил, что Хуан Гуайдо принадлежит к радикальному крылу венесуэльской оппозиции

СЕГОДНЯ 19:02 2019-01-31T19:02:42+03:00

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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский рассказал о своем видении роли Хуана Гуайдо в политической ситуации в Венесуэле. По словам российского дипломата, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы, ранее принявший присягу президента в ходе митинга в Каракасе, является радикальным политиком.

"По большому счету, Хуан Гуайдо был неизвестным даже для большинства политических обозревателей до декабря прошлого года. Да, он был одним из депутатов Национальной ассамблеи, которых всего более 160, но далеко не все из них являются известными политиками", - заявил посол в ходе пресс-конференции. "К сожалению, Хуан Гуайдо относится к радикальному крылу венесуэльской оппозиции, а радикальные оппозиционеры, на мой взгляд, просто-напросто не суверенны в своих решениях", - добавил Заемский.

Говоря о самостоятельности Гуайдо, Заемский отметил, что в ходе поездок спикера Национальной ассамблеи в США, Колумбию и Бразилию в декабре 2018 года для встреч с лидерами этих стран, вероятно, был "проработан сценарий попытки "цветной революции", свидетелями которой мы в настоящий момент являемся". "Думаю, что дальнейшее поведение Хуана Гуайдо будет зависеть от дальнейшего развития событий, от поддержки, которую он будет получать", - отметил посол.

В заключение Заемский добавил, что фигура Гуайдо является объединяющей для венесуэльской оппозиции. "Тем не менее, оппозиция уже начинает расслаиваться касательно тех или иных мер, которые принимает Хуан Гуайдо", - заключил посол, отметив, что для венесуэльской оппозиции политические амбиции являются более важным делом, чем реальные проблемы страны, такие как дефицит продовольствия.

ИСТОЧНИК KP.RU