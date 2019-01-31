2019-01-31T22:30:30+03:00
Происшествия

Не менее 12 человек погибли из-за рекордных морозов в США

Американские власти призывают жителей страны не выходить из домов, поскольку вероятность получить обморожение довольно высока [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Температура в штатах Среднего Запада опускалась до -50 °СТемпература в штатах Среднего Запада опускалась до -50 °СФото: REUTERS
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Число жертв сильных морозов, обрушившихся на территорию США вместе с полярных вихрем, увеличилось до 12 человек к четвергу, 31 января.

Издание The Independent сообщает, что американские власти призывают жителей штатов Среднего Запада не выходить из своих домов без надобности, поскольку это может быть, действительно, опасно для жизни.

В США сейчас холоднее, чем в Антарктиде.Средний Запад США замерзает. Железнодорожники поджигают рельсы, закрыты школы, отменены авиарейсы...

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас аномально холодно на значительной территории Соединенных Штатов. Так, в Чикаго, например, был побит температурный рекорд. Столбики термометров опустились до минус 33 градусов по Цельсию, что наблюдалось впервые за всю историю метеонаблюдений. В отдельных же регионах страны ночная температура была еще ниже - около минус 50.

Ситуация осложняется сильным ветром Фото: REUTERS

Ситуация осложняется сильным ветромФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Особую опасность представляет сильный ветер, который в условиях морозов может вызвать обморожение всего за несколько минут. Также проблемой являются обильные снегопады, из-за которых нарушена работа аэропортов и железнодорожных вокзалов. Многим автомобилистам пришлось отказаться от привычных средств передвижения и пересесть на общественный транспорт, который также ходит с перебоями. Даже крокодилы не смогли противостоять холоду и вмерзли прямо в лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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