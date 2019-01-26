Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на сумму на сумму $1,2 млрд

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-26T06:54:50+03:00

По данным агентства Bloomberg, такое решение британцы приняли по просьбе официальных лиц США

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Банк Англии решил не возвращать правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов, которые хранятся в Соединенном Королевстве, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, такой решение Центральный банк Великобритании принял по просьбе высокопоставленных американских чиновников из числа «официальных лиц» США.

Источник агентства утверждает, что среди этих «официальных лиц» – помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и глава американского госдепартамента Майкл Помпео, которые обратились к Лондону с просьбой «помочь отрезать доступ венесуэльского режима к иностранным активам».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы – 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов – в рамках «борьбы с отмыванием денег». Сообщалось, что когда Николас Мадуро попросил вернуть слитки его стране, британцы потребовали объяснить, что Каракас собирается с ними делать.

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