В аэропорту Токио самолет из-за обледенения выкатился за пределы ВПП

СЕГОДНЯ 06:56 2019-02-01T07:19:39+03:00

Никто из находившихся на борту 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал

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В токийском аэропорту Нарита произошло ЧП: прилетевший из Нью-Дели Boeing 787 японской компании Japan Airlines утром в пятницу, 1 февраля, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что самолет занесло на рулежной дорожке из-за обледенения полосы. По словам пилота, во время движения левая часть шасси попала на припорошенный снегом скользкий участок, и он не справился с управлением.

На борту лайнера в тот момент находились 200 пассажиров и члены экипажа, никто из них не пострадал. После инцидента в аэропорту Токио на некоторое время закрыли часть взлетно-посадочных полос, чтобы осмотреть и при необходимости очистить от снега.

Пассажиров доставили в терминал на автобусах, а самолет с помощью спецтехники отбуксировали на стоянку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 января в подмосковном аэропорту «Шереметьево» пассажирский Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind Airlines, выруливая на ВПП, врезался в телескопический трап на стоянке самолетов. У лайнера поврежден фюзеляж, люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU