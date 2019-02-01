Рябков: претензии к США начали формироваться еще на начальной стадии выполнения ДРСМД

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-01T12:40:10+03:00

По словам замглавы МИД РФ, Соединённые Штаты пытаются усовершенствовать свои ракеты средней дальности в рамках тестирования ПРО

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что претензии к американской стороне у России появились еще на начальном этапе выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«У нас претензии к американцам начали формироваться фактически еще на начальной стадии выполнения этого договора», - сказал замглавы МИД в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, проблема заключается в том, что Соединённые Штаты в рамках тестирования противоракетной обороны (ПРО) пытаются усовершенствовать свои ракеты средней дальности.

«Дело в том, что они в рамках тестирования своей системы ПРО осуществляют пуски ракет средней дальности в качестве мишеней, по которым бьют их перехватчики, но иногда даже нет перехвата, а есть просто полет и его облучение, этого изделия, радиолокационной системой, сброс телеметрии, траекторные данные получаются авторами этого изделия, разработчиками, таким образом они совершенствуют свои ракеты средней дальности», - сообщил он.

Рябков также отметил, что на сегодняшний день остается открытым вопрос о том, передадут ли США уведомление о выходе из договора российской стороне, остается открытым.

«2 февраля Соединенные Штаты приостановят выполнения обязательств в рамках договора. Это серьезный шаг, он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора. Но формального выхода 2 февраля не будет. Вопрос сейчас в том, пойдут ли американцы на следующее действие, то есть на передачу нам уведомления о том, что они все-таки выходят», - сказал дипломат.

Однако, по словам замминистра выход Соединённых Штатов из Договора РСМД является неотвратимой перспективой. Тот факт, что американцы в итоге просто «отбросят» договор, нанесет удар по системе контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения.

"Я думаю, что это неотвратимая перспектива, и здесь не будет никаких отклонений от того, о чем заявлял президент (США Дональд) Трамп, его помощник по нацбезопасности Джон Болтон, когда был в Москве. Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят", - добавил он.

Напомним, что 30 и 31 января прошла конференции «ядерной пятерки» в Пекине. Рябков сообщил, что уже первая сессия продемонстрировала наличие «моря проблем» между странами ядерного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU