В Москве скончался актер из фильма «Кин-дза-дза!» Игорь Кан

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-01T13:25:55+03:00

Артист ушел из жизни на следующий день после дня рождения в возрасте 81 года

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В Москве в возрасте 81 года скончался заслуженный артист России Игорь Кан. 29 января он отметил свой 81-й день рождения. Игоря Ивановича не стало на следующий день – 30 января, сообщает kino-teatr.

Телезрителям Игорь Кан запомнился по участию в таких картинах, как «Вариант «Омега», где он сыграл немецкого лейтенанта комендатуры в Таллине. В роли немецкого солдата он также появился в фильме «Тактика бега на длинную дистанцию». Еще одна яркая роль – следователь в картине «Комментарий к прошению о помиловании». Самая известная картина с участием Игоря Ивановича – «Кин-дза-дза!», где он сыграл однорукого бандита.

Долгие годы он работал в Московском областном драматическом театре имени А. Н. Островского. В 1999 году Кан получил звание Заслуженного артиста России. В кино он перестал сниматься давно. Последней его работой стала роль алкоголика в фильме «След дождя».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в возрасте 79 лет умер актер Иван Бортник. Всесоюзную славу Ивану Сергеевичу принес многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя».

ИСТОЧНИК KP.RU