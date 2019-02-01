Mercedes уже не иностранец: в компании раскрыли дату выхода первого автомобиля российской сборки

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-01T13:41:15+03:00

Mercedes теперь будут производить и в России. Фото: Александр ГЛУЗ

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В индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья начал свою работу завод Mercedes-Benz. В него крупный автогигант планирует инвестировать 15 миллиардов рублей. Mercedes-Benz уже анонсировал выход первого автомобиля с российского конвейера. По данным компании это произойдет уже в апреле 2019 года.

Сообщается, что первый автомобиль российской сборки будет Mercedes E-Класса седан. На заводе в РФ также в ближайшее время наладят сборку внедорожников GLC, GLE и GLS.

«Открытие нового завода в Московской области — это стратегически взвешенное решение, принятое на основании многих количественных и качественных исследований», - отмечается на сайте компании.

Площадку «Есипово» выбрали из-за близости к столице, хороших материально-технических связей и наличия высококвалифицированных кадров. Это завод полного цикла, легендарные автомобили будут производить от кузовного цеха, до покраски и окончательной сборки.

Напомним, свои заводы в России имеют уже практически все автогиганты – Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen, Skoda и другие концерны.

Ранее сайт kp.ru писал, что Mercedes-Benz отзывает более 1200 автомобилей в России. Причиной такого решения стал брак поршней задних тормозных суппортов в первом случае и отсутствие двух гаек для фиксации токопроводящих шин внутри блока силовых предохранителей в багажнике во втором случае.

ИСТОЧНИК KP.RU