2019-02-01T14:19:11+03:00
Общество

В Подмосковье в 2019 году установят 15 тысяч видеокамер

Они пополнят «копилку» из 30 тысяч камер, интегрированных в систему «Безопасный регион»
Татьяна СЫКОВА
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Камеры подключат к системе «Безопасный регион».Камеры подключат к системе «Безопасный регион».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году жизнь в Подмосковье станет еще безопаснее. Администрация области намерена за год дополнительно установить в разных населенных пунктах еще 15 тысяч видеокамер. На данный момент в Подмосковье уже работают 30 тысяч таких видеоточек. Они интегрированы в систему «Безопасный регион», эта же почетная участь ждет и «новобранцев».

Основной упор сделают на входе в многоквартирные дома. Этот опыт уже показал свою эффективность. Благодаря записям с камер видеонаблюдения у подъездов было раскрыто множество уголовных дел по фактам квартирных краж, ограблений и более тяжких преступлений. Такие камеры позволяют расширить жизненное пространство, в котором люди могут чувствовать себя защищенными, сообщает пресс-службе вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Камерами оснащают места массового пребывания людей - парки, центральные площади, перекрестки, а также социально значимые объекты – детские сады, школы, больницы. Отмечается, что система «Безопасный регион» позволяют анализировать информацию, длительное время хранить данные, предотвращать преступления и повышать их раскрываемость.

Напомним, камеры наблюдения хотят также установить в столичных такси. Это позволит избежать неправомерное повышение стоимости поездки, а также поможет в разбирательстве при возникающих конфликтах между водителем и пассажирами.

Ранее сайт kp.ru писал, что недавно благодаря камерам видеонаблюдения удалось по горячим следам раскрыть убийство мужчины около московского караоке-бара. Молодой человек получил ранение после того, как заступился за свою девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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