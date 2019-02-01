2019-02-01T15:50:32+03:00
В мире

США планируют ввести новые пошлины против КНР

Трамп отметил, что придется принять такое решение, если страны "не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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США планируют ввести новые пошлины против КНРСША планируют ввести новые пошлины против КНРФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что против Китая в ближайшее время могут быть введены новые пошлины.

Случится это в том случае, если страны "не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта".

- Мы вынуждены напомнить, что 90-дневный процесс, относительно которого договорились на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе, остается твердым крайним сроком, - подчеркнули в Белом доме по итогам двухдневных переговоров в Вашингтоне.

По словам Трампа, США рассчитывают на дальнейшие переговоры с Китаем по "данным важнейшим темам".

Трамп по итогам переговоров встретился с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, сообщает "РИА-Новости".

Представители стран на переговорах затронули темы давления на американские компании с целью трансфера технологий китайским компаниям и защита интеллектуальной собственности,

- Обе стороны также обсудили необходимость сокращения огромного и все растущего торгового дефицита между США и КНР, - подчеркнули в Белом доме.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года Китай планировал ввести ответные пошлины на продукцию из США на сумму $60 млрд. В Министерстве финансов КНР отметили, что дополнительный сбор в размере 5-10% будет установлен в отношении 5207 наименований американских товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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