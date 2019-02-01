2019-02-01T17:35:47+03:00
В мире

Трамп заявил, что США подготовят военный ответ на «нарушение» Россией ДРСМД

Американский президент также отметил, что в НАТО поддержали решение Вашингтона выйти из соглашения
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп, объявляя в пятницу, 1 февраля, о начале процедуры выхода своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пообещал подготовить варианты военного ответа на «нарушения Россией своих обязательств в рамках этого соглашения».

«Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами с тем, чтобы лишить Россию любых военных преимуществ, которые она получает, игнорируя положения ДРСМД», - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Также глава Соединенных Штатов подчеркнул, что в НАТО поддержали решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в октябре прошлого года президент США заявил о намерении своей страны приостановить участие в ДРСМД. А в эту пятницу, 1 февраля, он объявил о начале процедуры выхода из соглашения.

Кстати, стоит отметить, что в Москве уже неоднократно говорили о том, что наша страна неукоснительно соблюдает договор, который был подписан в декабре 1987 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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