В Подмосковье можно рассчитать плат у за вывоз мусора в режиме онлайн

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-01T18:01:32+03:00

Свою плату за вывоз мусора жители Подмосковья могут узнать в режиме онлайн Фото: Иван ВИСЛОВ

Калькулятор размещен на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области

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Жители Подмосковья получили возможность рассчитать стоимость вывоза мусора из их дворов в режиме онлайн. Это позволит сделать формирование тарифа на данную услугу максимально прозрачным.

Найти калькулятор для расчета можно на сайте комитет по ценам и тарифам Московской области. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо заполнить поля специальной формы: указать муниципальное образование, выбрать категорию дома — многоквартирный, ИЖС или СНТ, а также указать общую площадь (для домов), число участников садового товарищества или же количество и объем мусорных бачков, если это коттеджный поселок с управляющей компанией.

Калькулятор расчета выдаст сумму платежа, которая должна быть указана в квитанции, сообщает телеканал «360».

Кстати, в регионе активно обсуждается возможность перехода на новую систему обращения с ТКО.

Ранее замглавы Минстроя Андрей Чибис сообщил, что россияне смогут платить меньше за вывоз мусора. Экономия составит 50 процентов, но при условии, что сбор бытовых отходов будет производиться в разные контейнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU