2018-10-02T11:44:59+03:00
Общество

В Минстрое предложили ввести 50% скидки за раздельный сбор мусора

Платить меньше можно в том случае, если решение о сборе отходов в разные контейнеры примет вес дом
Ася РОМАНЧУК
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В Минстрое предложили 50% скидку за раздельный сбор мусораВ Минстрое предложили 50% скидку за раздельный сбор мусораФото: Иван ВИСЛОВ
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Замглавы Минстроя Андрей Чибис сообщил, что россияне смогут платить меньше за вывоз мусора. Экономия составит 50 процентов, но при условии, что сбор бытовых отходов будет производиться в разные контейнеры.

Чтобы получить скидку участвовать в программе должен весь дом. Сортировке подлежит пластик и бумага.

Сегодня мусор сортируют на специализированных мусоросортировочных станциях.

-Если люди будут делать это сами, то нужно их поощрять. Дифференцированные тарифы появятся с нового 2019 года. Те, кто тратит силы и складывает мешки в разные контейнеры, может рассчитывать на существенную экономию, - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Внедрять систему раздельного сбора мусора нужно на этапе отбора регионального оператора. Кроме того, нужно оговаривать, что появится соответствующая инфраструктура, забирать рассортированный мусор будут специальные машины, чтобы не допускать повторного смешивания.

Первыми экономию от раздельного сбора почувствуют на себе жители крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, пишет газета "Известия".

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