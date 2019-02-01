В Белом доме заявили, что РФ предлагала США совместно выйти из ДРСМД

СЕГОДНЯ 19:37 2019-02-01T19:37:23+03:00

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В пятницу, 1 февраля, в Белом доме заявили, что Россия якобы предлагала США совместно выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Причем, как утверждает представитель американской администрации, Москва обращалась с такой инициативой дважды - в 2004-м и 2007 годах.

«При каждой возможности они пытались выйти из этого договора, и мы были против, говорили, что это не в интересах США и наших союзников», - приводит слова сотрудника пресс-службы Белого дома ТАСС. Также представитель Вашингтона заявил, что, получив отказ, Москва «решила пойти дальше» и «попыталась тайно развернуть ракеты», запрещенные ДРСМД.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дело в том, что в Вашингтоне уверены, что РФ якобы нарушает данное соглашение. Между тем в Москве уже неоднократно говорили о том, что наша страна неукоснительно соблюдает договор, который был подписан в декабре 1987 года, и предлагала США только придать ДРСМД многосторонний характер.

ИСТОЧНИК KP.RU