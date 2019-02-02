2019-02-02T05:30:59+03:00
Общество

Хакеры обнародовали 2,2 миллиарда логинов и паролей

Эксперты по компьютерной безопасности говорят, что общий объем украденной информации в три раза превышает январскую «Коллекцию №1»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Хакеры выложили базу данных с украденными паролямиХакеры выложили базу данных с украденными паролямиФото: REUTERS
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Специалисты по компьютерной безопасности рбнаружили, что хакеры выложили в Интернет еще 2,2 миллиарда уникальных логинов и паролей пользователей, эту базу данных распространяют на хакерских форумах и торрент-трекерах, пишет американский журнал The Wired.

Ранее в середине января сайт kp.ru сообщал, что взломщики обнародовали так называемую «Коллекцию №1», в которой содержались с почти 773 миллионами адресов электронной почты и боле 21 миллиона паролей. Тогда The Wired назвал эту утечку персональных данных крупнейшей из известных.

Теперь же эксперты считают, что обнаружили новые части базы похищенной за многие годы информации, предположительно, «Коллекции №2 – 5». Речь, в частности, идет о старых утечках в Yahoo, LinkedIn и Dropbox.

Журнал отмечает, что по мнению специалистов немецкого Института им. Хассо Платтнера в Потсдаме, общий объем украденных персональных данных в три раза превышает «Коллекцию №1».

К слову, проверить, есть ли в базе ваша электронная почта, можно на сайте Have I Been Pwned?

ИСТОЧНИК KP.RU

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