Первый трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» появился в Интернете
В Интернете опубликован первый официальный трейлер продолжения знаменитого боевика «Форсажа» под названием «Форсаж: Хоббс и Шоу» режиссера Дэвида Лейтча.
В новом фильме уже знакомым зрителю героям в исполнении Джейсона Стейтема и Дуэйна «Скалы» Джонсона предстоит спасти человечество от суперзлодея, в роли которого выступит Идрисс Эльба. А помогать боевому дуэту спецагента и преступника будет сестра Декарда Шоу, ее сыграет Ванесса Кирби.
Трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" .Премьера кинокартины запланирована на 1 августа 2019 года
Ролик появился на YouTube-канале фильма только вчера, 1 февраля, но он уже успел набрать почти полтора миллиона просмотров.
Новая серия «Форсажа» выйдет на экраны 1 августа 2019 года.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее 15 января в Сети появился трейлер супергеройского фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Главную роль, как и в предыдущей части, исполнит Том Холланд.
ИСТОЧНИК KP.RU