2019-02-02T06:16:43+03:00
Звезды

Первый трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» появился в Интернете

Боевик о приключениях спецагента и преступника выйдет на экраны 1 августа 2019 года [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Сети опубликован трейлер спин-оффа «Форсажа»В Сети опубликован трейлер спин-оффа «Форсажа»Фото: кадр с видео youtube.com
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В Интернете опубликован первый официальный трейлер продолжения знаменитого боевика «Форсажа» под названием «Форсаж: Хоббс и Шоу» режиссера Дэвида Лейтча.

В новом фильме уже знакомым зрителю героям в исполнении Джейсона Стейтема и Дуэйна «Скалы» Джонсона предстоит спасти человечество от суперзлодея, в роли которого выступит Идрисс Эльба. А помогать боевому дуэту спецагента и преступника будет сестра Декарда Шоу, ее сыграет Ванесса Кирби.

Трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" .Премьера кинокартины запланирована на 1 августа 2019 года

Ролик появился на YouTube-канале фильма только вчера, 1 февраля, но он уже успел набрать почти полтора миллиона просмотров.

Новая серия «Форсажа» выйдет на экраны 1 августа 2019 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее 15 января в Сети появился трейлер супергеройского фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Главную роль, как и в предыдущей части, исполнит Том Холланд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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