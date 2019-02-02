ВМФ России принял на вооружение системы, ослепляющие противника

СЕГОДНЯ 07:06 2019-02-02T07:27:53+03:00

Станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин" способны не только влиять на зрение, но и вызывать галлюцинации, тошноту и головокружение

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В ходящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" поставил на корабли Военно-морского флота первые станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которые ослепляют противника во время боя. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе компании.

Известно, что система была разработана "Опытным заводом "Интеграл". Она способна функционировать в ночное и сумеречное время и подавлять визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения, прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя с помощью модуляции яркости светового излучения. Суть заключается в том, что низкочастотные колебания яркости возбуждают зрительные нервы и вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

Испытатели-добровольцы отмечали, что после воздействия на них "Филином" вести стрельбу по мишеням стало невозможно, поскольку цель попросту "не видно". И это при том, что на момент маневров станция находилась на расстоянии до двух тысяч метров от противника.

"20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", - цитирует РИА Новости пресс-службу "Росэлектроники".

Сообщается, что в настоящий момент данной аппаратурой оснащены несколько фрегатов - "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", который проходит заводские испытания. На борту каждого из кораблей размещены два комплекта "Филина". Также систему планируется установиться на два фрегата проекта 22350, строительство которых уже идет на "Северной верфи".

Сайт kp.ru писал о том, что в начале прошлого года США выделил деньги на создание похожего ослепляющего вооружения для эсминцев. Ожидается, что лазерные системы будут готовы к 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU