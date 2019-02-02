Мощное землетрясение произошло на границе Мексики и Гватемалы

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-02T08:51:48+03:00

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На границе Гватемалы с Мексикой произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Такую информацию предоставил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно его данным, первые подземные толчки были зафиксированы в 16.14 по времени UTC (19.14 мск). Эпицентр сейсмического события располагался в пяти километрах к востоку от города Тустла-Чико. Очаг же залегал на глубине примерно 95 километров. Данных о пострадавших пока не поступало, однако, судя по фотографиям с места инцидента, имеют место разрушения построек.

Землетрясение было настолько сильным, что точки ощущались даже на территории соседнего Сальвадора. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов республики уточняет, что отчетливее всего колебания фиксировались на границе с Гватемалой.

Именно из-за них в минувшую пятницу, 1 февраля, был эвакуирован персонал законодательного собрания Сальвадора. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера по персоналу Маурисио Дубона, людей решили вывести из здания из-за угрозы повреждения его конструкции в результате подземных толчков.

"Персоналу было поручено покинуть здание и разъехаться по домам", - сказал он.

Сайт kp.ru писал о том, что неделей ранее еще одно землетрясение произошло также в Колумбии.

ИСТОЧНИК KP.RU