Кипр ужесточил выдачу "золотых паспортов"

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-02T09:32:54+03:00

Речь идет о гражданстве, которое предоставляется инвесторам за крупный вклад в экономику страны

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Кипр ужесточил предоставление "золотых" паспортов, которые выдаются крупным инвесторам в экономику страны. Соответствующий законопроект был принят парламентом республики вечером в пятницу, 1 февраля.

В поддержку документа выступили 29 депутатов, против проголосовали 17 человек. Закон должен вступить в силу 31 января 2020 года.

Газета Cyprus Times уточняет, что перед проведением голосования в парламенте велись долгие дискуссии. Сторонники принятия законопроекта указывали на то, что необходимо защитить целостность Кипра, противники же видели в документе лишь серьезное препятствие инвестиционным вложениям.

Так, по их мнению, существуют отдельные экономические сектора республики, которые недостаточно финансируются властями. Речь идет, в частности, о сельском хозяйстве и научных исследованиях. Многие политики считают, что правительство вкладывается в данные сферы гораздо меньше, чем, например, в строительство элитного жилья.

Стоит отметить, что только в период с 2013 по 2017 год власти Кипра выручили больше 4 млрд евро от продажи паспортов Евросоюза. Для получения гражданства иностранцы должны были купить недвижимость на территории республики общей стоимостью не менее 300 тысяч евро.

Сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года Европейская комиссия сообщила о намерении значительно сократить количество "золотых паспортов", которые выдаются гражданам стран, не входящих в ЕС,

ИСТОЧНИК KP.RU