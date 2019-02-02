Ирина Усок знала об ордере на задержание, но все равно полетела в США

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-02T11:25:27+03:00

Актриса просто не могла поверить, что отец ее ребенка обратился в полицию

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Российская актриса Ирина Усок знала о том, что правоохранительные органы США выписали ордер на ее задержание, однако все равно отправилась в Штаты. Об этом рассказал вице-консул генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

"Она знала о факте оформления такого ордера на ее задержание, но не могла в это поверить и все-таки решила прилететь в Соединенные Штаты", - сообщил дипломат.

По его словам, в настоящий момент с россиянкой работают негосударственные адвокаты, поэтому велика вероятность того, что их деятельность будет максимально эффективна. Так, например, в настоящий момент решается вопрос об организации встречи с дочерью, обсуждаются дальнейшие действия, сказал Топольский в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, что 42-летняя Ирина Усок была задержана 18 января по прилету в аэропорт им. Д.Кеннеди. На протяжении полутора недель она находилась в тюрьме в Нью-Йорке, но потом была переведена в исправительное учреждение по месту жительства заявителя - предполагаемого отца ее ребенка. Власти штата Нью-Джерси предъявили женщине обвинение в вывозе девочки за пределы США без уведомления второго родителя.

Сама актриса указывает на то, что родство ее дочери с американцем никак документально не подтверждено. Он не был вписан в свидетельство о рождении ребенка, кроме того, девочка имеет российское гражданство.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент дочь Усок может находиться как у сестры предполагаемого отца, так и в местных органах опеки. Сама актриса освобождена из-под стражи до следующего судебного заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU