Отняли дочерей: Ирина Усок повторяет судьбу актрисы Натальи Захаровой

Задержанную в США российскую актрису Ирина Усок освободили до 20 марта. Власти Нью-Джерси предъявили россиянке обвинение в "препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца".

Что известно о деле Ирины Усок

"По информации адвокатов из штата Нью-Джерси, сегодня, 1 февраля 2019 года решением суда россиянка Ирина Усок освобождена из-под стражи до следующего заседания по ее делу", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Генконсульстве России в Twitter.

42-летняя Ирина Усок была задержана 18 января 2019 года в международном аэропорту им. Д.Кеннеди. Ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер (штат Нью-Джерси). До 31 января россиянка находилась в тюрьме Rikers Island Prison Complex в Нью-Йорке, после чего была переведена в исправительное учреждение Ocean County Jail (штат Нью-Джерси), расположенное в 110 км от Нью-Йорка. "Власти штата Нью-Джерси предъявили Ирине Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца. Усок грозит несколько лет тюремного заключения",- говорится в сообщении Генконсульства России.

По словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Девочка имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке. "Однако после отъезда актрисы из США отец написал заявление в полицию о «похищении» предполагаемой дочери. По имеющейся информации, дочь Ирины Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США",- уточнили сотрудники дипведомства.

По последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки. В настоящее время Российское Генконсульство держит ситуацию на особом контроле,а генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников лично посетил задержанную в тюрьме.

Трагедия Натальи Захаровой

Удвительным образом ситуация с Ириной Усок перекликается с тем, что пришлось пережить актрисе МХАТ им. Горького Наталье Захаровой. Успешная артистка в 1993 году уехала во Францию, окончила Сорбонну. Актриса организовывала мероприятия для художников, поэтов и композиторов. В 1994 году Наталья вышла замуж. Ее избранником стал состоятельный француз Патрик Уари. Спустя год актриса подарила ему очаровательную дочку Машу.

Отношения супругов были идеальными, но со временем ссоры и скандалы участились. В 1997 году Патрик и Наташа официально развелись. Французский суд постановил - девочка,которая имела французское и русское гражданство, должна остаться жить с отцом. Наталья борлась за дочь, но была бессильна перед французским законодательством.

В конце 1998 года в парижском суде начались разбирательства, в ходе которых судья по детским делам Мари-Жанн Симонен приняла решение поместить дочь Натальи Захаровой в приют. При этом Наталье запретили разговаривать с дочкой по-русски - по словам судьи, Маша слишком "бурно реагировала" на встречи с матерью. В августе 1999 года суд постановил поместить Машу Уари в приемную семью с формулировкой "из-за удушающей любви матери к своей дочери"

2 октября 2001 года Захарова была арестована во Франции по обвинению в попытке поджога квартиры Патрика Уари. 3 октября она была освобождена "под контроль полиции".

13 июля 2004 года Версальский апелляционный суд лишил Наталью Захарову родительских прав. Ей разрешалось видеть Машу не более двух часов раз в две недели. Суд принял данное решение в связи с просьбой бывшего мужа Захаровой передать ему единоличные права на воспитание дочери.

В июле 2006 года французский суд вынес актрисе обвинительный приговор по делу о якобы имевшей место попытке поджога.Захарова покинула Францию и не возвращалась туда во избежание ареста - ее приговорили к трехлетнему тюремному заключению. Кроме того, апелляционная инстанция постановила, что Захарова обазана выплатить бывшему мужу компенсацию.

1 февраля 2007 года Версальский апелляционный суд отказал Наталье Захаровой в пересмотре решения, согласно которому ее дочь Маша была помещена в приемную семью. В июне 2007 года Маша была возвращена Уари и проживала с ним в Париже. Но с 5 декабря 2008 года Маша жила не с отцом, а в интернате закрытого типа.

В декабре 2010 года актриса вернулась в Париж после того, как российский суд вернул ей родительские права на дочь. 5 января 2011 года в суде большой инстанции Парижа должны были проходить слушания по делу о родительских правах Захаровой. Когда актриса прибыла в суд, у дверей зала заседаний ее ожидали двое сотрудников полиции. 26 января 2011 года прокурор выписал постановление об отправке российской актрисы в женскую тюрьму. Когда Захарова обэтом узнала,она потеряла сознание. Спасатели доставили ее в больницу Отель Дье. После обследования женщину привезлив женскую тюрьму "Флери-Мерожи" под Парижем.

7 февраля 2011 года пресс-секретарь посольства России во Франции Андрей Кузнецов сообщил, что посольство договорилось с французской стороной о переводе Захаровой в Россию. 26 мая она была доставлена в Москву для отбывания наказания по приговору французского суда и помещена в СИЗО № 6. Адвокат Захаровой сообщил, что женщина обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву с прошением о помиловании. 5 августа 2011 года Медведев подписал указ о помиловании Натальи Захаровой.

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