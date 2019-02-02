Суд в США освободил российскую актрису Ирину Усок до следующего заседания

СЕГОДНЯ 01:19 2019-02-02T01:35:20+03:00

Обвиняемая американскими властями в киднеппинге Ирина Усок должна будет снова явиться в суд 20 марта

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Российскую актрису Ирину Усок, которую задержали в нью-йоркском аэропорту Кеннеди по обвинению в похищении собственной годовалой дочери, освободили из-под стражи, сообщает Генконсульство России в Нью-Йорке со ссылкой на местных адвокатов.

«По информации адвокатов из штата Нью-Джерси, сегодня 1 февраля 2019 года в 15:00 (23:00 мск) решением суда россиянка Ирина Усок освобождена из-под стражи до следующего заседания по её делу, назначенного на 20 марта», - говорится в сообщении российской дипломатической миссии, опубликованном на странице Генконсульства в Twitter.

В другом сообщении представительства России в Нью-Йорке уточняется: актрису задержали еще 18 января, ордер на ее арест оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер (штат Нью-Джерси). Интересы нашей соотечественницы защищает частный адвокат.

Ирине Усок предъявлены обвинения «в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца», женщине грозит несколько лет тюрьмы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в свидетельстве о рождении девочки стоит прочерк в графе «отец», но американец подал в полицию заявление о «похищении» дочери, когда Ирина с девочкой уехала в Россию.

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Российская актриса Ирина Усок (снялась более чем в 30 сериалах, в том числе («МУР есть МУР», «Братья Карамазовы» и многие другие) задержана в нью-йоркском аэропорту JFK, в который она прилетела вместе со своим маленьким ребенком - годовалой девочкой. Американские власти обвиняют ее в киднеппинге. Заявление о похищении ребенка, как выяснилось позже, подал муж актрисы, имеющий американское гражданство (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU