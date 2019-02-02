2019-02-02T11:49:10+03:00
Политика

Выжившие при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки напуганы разрывом ДРСМД

Пострадавшие от агрессии США японцы считают, что действия Вашингтона непростительны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аэросъемка атомного взрыва в ХиросимеАэросъемка атомного взрыва в ХиросимеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жители японских городов Хиросима и Нагасаки, выжившие при атомных бомбардировках со стороны США, обеспокоены решением Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По мнению одной из таких пострадавших Мияко Дзёдай, действия американцев непростительны и идут вразрез с международными усилиями по разоружению. Поэтому она считает, что власти Японии должны в обязательном порядке выразить Соединенным Штатам свой решительный протест.

"Выход [США из ДРСМД] вызывает беспокойство. Страна, обладающая ядерным оружием, должна проявить ответственность и работать над его уничтожением", - высказал свою позицию 88-летний Дзюндзи Маки, находящийся в Хиросиме в момент атомного удара.

Мужчина подчеркнул, что американцам не хватает последовательности, поскольку они требуют от КНДР пойти на денуклеаризацию, а сами не готовы отказаться от ядерного оружия. При этом глава объединения организаций пострадавших от атомных бомбардировок Кунихико Сакума добавил, что разрыв ДРСМД скажется не только на США и России. Он также может подтолкнуть другие страны к развитию смертоносного вооружения, передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что некоторые эксперты считают бомбежку Хиросимы и Нагосаки попыткой Вашингтона пригрозить Советскому Союзу. Якобы таким образом американцы хотели показать свою военную мощь и сделать СССР покладистым на переговорах по послевоенному переустройству Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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