ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала, признавшего Гуайдо и.о. президента

СЕГОДНЯ 19:52 2019-02-02T19:53:25+03:00

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В Военно-воздушных силах (ВВС) Венесуэлы назвали предателем генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который ранее признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой республики. При этом военные заверили, что сохраняют верность законному президенту страны Николасу Мадуро.

«Подлый военнослужащий, который изменил присяге, верности родине (Симона) Боливара и наследию команданте Уго Чавеса, преклонивший колени перед империалистическими притязаниями. Франсиско Янес - предатель», - говорится в официальном Twitter венесуэльских ВВС. Причем к этому твиту прикреплена фотография генерала с крупной красной надписью «предатель».

Сообщение в официальном Twitter венесуэльских ВВС

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 2 февраля, появилась информация о том, что генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны и объявил о готовности исполнять его приказы.

ИСТОЧНИК KP.RU