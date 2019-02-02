2019-02-02T17:02:01+03:00
В мире

Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и. о. президента страны

Франсиско Эстебан Янес Родригес объявил о готовности исполнять приказы оппозиционера
Дарья ИВАШКИНА
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Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес РодригесГенерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес РодригесФото: кадр с видео
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В субботу, 2 февраля, появилась информация о том, что генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны и объявил о готовности исполнять его приказы.

При этом в своем видеообращении военный назвал власть законного главы государства Николаса Мадуро «диктаторской», а также обратился к «товарищам по оружию», призвав их «не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы»

«Признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы», - сказал Франсиско Эстебан Янес Родригес в видеообращении, распространенном в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Однако армия осталась на стороне законного президента Николаса Мадуро. При этом Гуайдо с тех пор уже неоднократно заявлял о необходимости поддержки со стороны военных для смены власти в стране, а на днях рассказал о тайных встречах оппозиционеров с военнослужащими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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