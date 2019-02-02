2019-02-02T22:30:46+03:00
Наука

В Египте нашли некрополь с 40 мумиями

Саркофаги с мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности обнаружили на глубине около 10 метров под землей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В Египте нашли некрополь с 40 мумиями. Фото: Дина Пьяных/ТАССВ Египте нашли некрополь с 40 мумиями. Фото: Дина Пьяных/ТАСС
Изменить размер текста:

В субботу, 2 февраля, министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани рассказал о первом в этом году археологическом открытии. По его словам, в районе Туна-эль-Габаль в провинции Эль-Минья, примерно в 300 километрах к югу от Каира, ученые нашли некрополь эллинистического периода с 40 мумиями, десять из которых детские.

Как стало известно, саркофаги с мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности обнаружили на глубине около 10 метров под землей. При этом одни тела завернуты в льняные ткани и уложены в каменные или деревянные саркофаги, другие - закопаны в песке, есть и такие, которые просто уложены на полу.

Как считает профессор университета Эль-Минья Тейиб Аббас, различные способы погребения свидетельствуют о том, что захоронения были сделаны в разные временные периоды. «Судя по надписям и декору, здесь похоронены египтяне, а позднее - и греки», - приводит слова ученого ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года в Египте нашли саркофаги римского периода. Те гробницы были сделаны из глины и имели овальную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Помпео: США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД
В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»
Три человека пострадали при стрельбе в бельгийском Антверпене
В отеле Стокгольма нашли самодельное взрывное устройство
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором
Президент Ирана выразил поддержку Мадуро
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за ложные ссылки на ГОСТы
ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала, признавшего Гуайдо и.о. президента
Госдеп: США могут вернуться к ДРСМД, если Россия «будет его соблюдать»
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
ЦИК Украины отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты
В посольстве РФ рассказали о состоянии и условиях содержания моряков в Кабо-Верде
Медведев пообещал, что выход США из ДРСМД не останется без эффективного ответа
В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны
Появилось видео с места обнаружения «потерянного флота Гитлера»
Московская полиция проверяет информацию о массовой драке у метро «Партизанская»
Посольство РФ на Кипре подтвердило задержание экс-мэра Тулы
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и. о. президента страны
Порошенко опубликовал декларацию о доходах
Минобороны РФ: США уже два года готовятся к производству запрещенных ДРСМД ракет
Массовое ДТП под Тулой: на трассе «Дон» столкнулись сразу 10 автомобилей