В Египте нашли некрополь с 40 мумиями

СЕГОДНЯ 22:30 2019-02-02T22:30:46+03:00

Саркофаги с мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности обнаружили на глубине около 10 метров под землей

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В субботу, 2 февраля, министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани рассказал о первом в этом году археологическом открытии. По его словам, в районе Туна-эль-Габаль в провинции Эль-Минья, примерно в 300 километрах к югу от Каира, ученые нашли некрополь эллинистического периода с 40 мумиями, десять из которых детские.

Как стало известно, саркофаги с мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности обнаружили на глубине около 10 метров под землей. При этом одни тела завернуты в льняные ткани и уложены в каменные или деревянные саркофаги, другие - закопаны в песке, есть и такие, которые просто уложены на полу.

Как считает профессор университета Эль-Минья Тейиб Аббас, различные способы погребения свидетельствуют о том, что захоронения были сделаны в разные временные периоды. «Судя по надписям и декору, здесь похоронены египтяне, а позднее - и греки», - приводит слова ученого ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года в Египте нашли саркофаги римского периода. Те гробницы были сделаны из глины и имели овальную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU