Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле

СЕГОДНЯ 23:15 2019-02-02T23:15:32+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в субботу, 2 февраля, на митинге своих сторонников в Каракасе, предложил провести в стране досрочные парламентские выборы.

«Они (оппозиция) хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы», - цитирует Мадуро ТАСС.

При этом глава республики отметил, что в настоящее время его инициатива находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи, затем же, по словам венесуэльского лидера, к участию в ее обсуждении будет приглашено население страны.

Стоит отметить, что срок полномочий действующего парламента боливарианской республики - Национальной ассамблеи - истекает только в начале января 2021 года. Однако еще в 2017 году Николас Мадуро фактически отстранил парламент от участия в политической жизни, доверив всю полноту законодательной власти Национальному учредительному собранию. Дело в том, что абсолютное большинство мандатов в Национальной ассамблее в настоящее время принадлежит оппозиции.

А спикером венесуэльского парламента является Хуан Гуайдо, который, как сообщал сайт kp.ru, 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU