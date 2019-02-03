2019-02-03T10:42:27+03:00
Общество

Иосиф Пригожин выразил соболезнования в связи со смертью Децла

Ранее стало известно, что рэпер умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске
Дарья ИВАШКИНАЛилия БУЛАТОВА
Поделиться:
Продюсер Иосиф ПригожинПродюсер Иосиф ПригожинФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о смерти рэпера Децла. Так, он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким музыканта.

Также Пригожин отметил тот факт, что Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, также выразил соболезнования в связи с кончиной Децла, несмотря на то, что между ними был серьезный конфликт, который возник из-за оскорблений в социальных сетях.

- Мы были знакомы довольно давно, еще с раннего детства. Был период совместного сотрудничества с его отцом. Я знаю, что между ними был серьезный конфликт и они долгие годы не разговаривали - отец и сын. Прочитал пост у Басты - даже несмотря на конфликт, это является символом уважения к человеку. Для меня Вася еще больше открылся как человек, потому что порой вот этот «топор войны» нужно зарыть в землю, чтобы понять, что такое цена человеческой жизни. Что касается Кирилла, то всегда шутили - когда приходил отец, то шутили «Децл-старший» пришел. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким. Очень грустно, когда люди уходят. Светлая память, - сказал Иосиф Пригожин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Об этом сообщил отец рэпера Александр Толмацкий. А чуть позже концертный директор артиста Павел Беленец рассказал «Комсомольской правдой» некоторые подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Рэпер Децл. Досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США перевернулся автобус со школьной баскетбольной командой, пострадали 14 человек
В полиции назвали причину аварии автобуса с детьми в Калужской области
Опрос: большая часть японцев не верит в решение вопроса Курил при Абэ
Более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Двое взрослых погибли и 16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Врачи полчаса боролись за жизнь Децла
Очевидец сообщил о том, что перед смертью Децл не жаловался на самочувствие
Стало известно о влиянии выхода США из ДРСМД на Японию и Китай
В сирийском Алеппо обрушилась жилая пятиэтажка, погибли 11 человек
Грубость начальников наносит ущерб российской экономике
Следователи начали проверку по факту смерти Децла
Итог боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 2 февраля 2019: россиянин вернул себе чемпионский пояс, победив колумбийца
Дата похорон Децла будет известна после выяснения точной причины его смерти
Мать Децла оставила послание в соцсетях после смерти рэпера
"Бог забрал любимого". Жена Децла опубликовала в соцсетях пост в память о муже
Опубликовано видео последнего концерта Децла
Жертвами аварии в США стали пять детей от 5 до 15 лет
Зеленский заявил о намерении сесть за стол переговоров с Путиным
Стала известна предварительная причина смерти Децла