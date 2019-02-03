Иосиф Пригожин выразил соболезнования в связи со смертью Децла

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-03T10:42:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о смерти рэпера Децла. Так, он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким музыканта.

Также Пригожин отметил тот факт, что Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, также выразил соболезнования в связи с кончиной Децла, несмотря на то, что между ними был серьезный конфликт, который возник из-за оскорблений в социальных сетях.

- Мы были знакомы довольно давно, еще с раннего детства. Был период совместного сотрудничества с его отцом. Я знаю, что между ними был серьезный конфликт и они долгие годы не разговаривали - отец и сын. Прочитал пост у Басты - даже несмотря на конфликт, это является символом уважения к человеку. Для меня Вася еще больше открылся как человек, потому что порой вот этот «топор войны» нужно зарыть в землю, чтобы понять, что такое цена человеческой жизни. Что касается Кирилла, то всегда шутили - когда приходил отец, то шутили «Децл-старший» пришел. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким. Очень грустно, когда люди уходят. Светлая память, - сказал Иосиф Пригожин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Об этом сообщил отец рэпера Александр Толмацкий. А чуть позже концертный директор артиста Павел Беленец рассказал «Комсомольской правдой» некоторые подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU