2019-02-03T12:10:23+03:00
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до четырех

Жертвами аварии стали трое взрослых и один ребенок [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Число погибших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до четырехЧисло погибших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до четырехФото: кадр с видео
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Число погибших в ДТП с автобусом, которое случилось в воскресенье утром, 3 февраля, в Калужской области, возросло. Как заявили в региональном управлении МВД России, жертвами аварии стали четыре человека - трое взрослых и один ребенок.

«Погибших четверо. Из них трое взрослых, один ребенок», - сказали в пресс-службе ведомства.

А в министерстве здравоохранения Калужской области уточнили, что после ДТП были госпитализированы 18 детей и один взрослый. У остальных же пострадавших легкие ссадины.

«10 детей (госпитализировали) в центральную районную больницу Юхновского района, и еще восемь детей находятся в областной детской больнице. Один взрослый отправлен в областную больницу», - сказал собеседник ТАСС.

16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 3 февраля, ДТП случилось вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Как отмечалось, автобус, перевозивший детей, опрокинулся на бок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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