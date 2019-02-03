СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-03T12:10:23+03:00

Число погибших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до четырех Фото: кадр с видео

Жертвами аварии стали трое взрослых и один ребенок [видео]

Изменить размер текста: A A

Число погибших в ДТП с автобусом, которое случилось в воскресенье утром, 3 февраля, в Калужской области, возросло. Как заявили в региональном управлении МВД России, жертвами аварии стали четыре человека - трое взрослых и один ребенок.

«Погибших четверо. Из них трое взрослых, один ребенок», - сказали в пресс-службе ведомства.

А в министерстве здравоохранения Калужской области уточнили, что после ДТП были госпитализированы 18 детей и один взрослый. У остальных же пострадавших легкие ссадины.

«10 детей (госпитализировали) в центральную районную больницу Юхновского района, и еще восемь детей находятся в областной детской больнице. Один взрослый отправлен в областную больницу», - сказал собеседник ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689726" frameborder="0"></iframe> 16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 3 февраля, ДТП случилось вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Как отмечалось, автобус, перевозивший детей, опрокинулся на бок.

ИСТОЧНИК KP.RU