Число погибших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до четырех
Число погибших в ДТП с автобусом, которое случилось в воскресенье утром, 3 февраля, в Калужской области, возросло. Как заявили в региональном управлении МВД России, жертвами аварии стали четыре человека - трое взрослых и один ребенок.
«Погибших четверо. Из них трое взрослых, один ребенок», - сказали в пресс-службе ведомства.
А в министерстве здравоохранения Калужской области уточнили, что после ДТП были госпитализированы 18 детей и один взрослый. У остальных же пострадавших легкие ссадины.
«10 детей (госпитализировали) в центральную районную больницу Юхновского района, и еще восемь детей находятся в областной детской больнице. Один взрослый отправлен в областную больницу», - сказал собеседник ТАСС.
16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 3 февраля, ДТП случилось вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Как отмечалось, автобус, перевозивший детей, опрокинулся на бок.
ИСТОЧНИК KP.RU