Семьям погибших в ДТП под Калугой смолян выплатят по 1 миллиону рублей
Список жертв страшной аварии с автобусом, которая произошла 3 февраля в Калужской области, растет. По последним данным, погибли семь человек, в том числе четверо детей. В больницы Смоленска госпитализированы трое взрослых и 13 детей.
На месте ДТП побывало руководство региона. Принято решение о выплате компенсаций семьям погибших.
- Родственники погибших получат по одному миллиону рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе правительства Смоленской области. - Средства будут выделены из резервного фонда региона.
Кроме того, рассматривается вопрос об объявлении траура по погибшим. Напомним, авария произошла на 128-м километре трассы Калуга — Вязьма. На дороге двухэтажный автобус, который вез воспитанников студии-танцев "Колибри" из Смоленской области в Калугу, занесло, он вылетел в кювет и перевернулся прямо на крышу.
Сейчас следователи изучают документацию и выясняют, была ли у фирмы лицензия на перевозку детей. Известно, что куплен автобус был еще в 2007-м году. Он не был оборудован ремнями безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автобус смерти: кто посадил детей в ржавую колымагу без ремней безопасности
Четыре часа спасители вытаскивали из покореженного кузова двухэтажного автобуса пострадавших. Итог ДТП печален: семь человек, в том числе четверо детей, погибли, еще 20 госпитализированы (подробности).
Перевернувшийся автобус начали поднимать и ставить на колеса.
ИСТОЧНИК KP.RU