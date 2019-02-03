2019-02-03T16:59:54+03:00
Происшествия

Семьям погибших в ДТП под Калугой смолян выплатят по 1 миллиону рублей

Деньги выделят из резервного фонда региона
Анастасия ВАРДАНЯН
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Погибли семь человек, в том числе четверо детей. Фото: Антон Забродский/ТАССПогибли семь человек, в том числе четверо детей. Фото: Антон Забродский/ТАСС
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Список жертв страшной аварии с автобусом, которая произошла 3 февраля в Калужской области, растет. По последним данным, погибли семь человек, в том числе четверо детей. В больницы Смоленска госпитализированы трое взрослых и 13 детей.

На месте ДТП побывало руководство региона. Принято решение о выплате компенсаций семьям погибших.

- Родственники погибших получат по одному миллиону рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе правительства Смоленской области. - Средства будут выделены из резервного фонда региона.

Кроме того, рассматривается вопрос об объявлении траура по погибшим. Напомним, авария произошла на 128-м километре трассы КалугаВязьма. На дороге двухэтажный автобус, который вез воспитанников студии-танцев "Колибри" из Смоленской области в Калугу, занесло, он вылетел в кювет и перевернулся прямо на крышу.

Сейчас следователи изучают документацию и выясняют, была ли у фирмы лицензия на перевозку детей. Известно, что куплен автобус был еще в 2007-м году. Он не был оборудован ремнями безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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Четыре часа спасители вытаскивали из покореженного кузова двухэтажного автобуса пострадавших. Итог ДТП печален: семь человек, в том числе четверо детей, погибли, еще 20 госпитализированы (подробности).

Перевернувшийся автобус начали поднимать и ставить на колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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