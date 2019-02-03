Автобус смерти: кто посадил детей в ржавую колымагу без ремней безопасности

Четыре часа спасители вытаскивали из покореженного кузова двухэтажного автобуса пострадавших. Итог ДТП печален: семь человек, в том числе четверо детей, погибли, еще 20 госпитализированы.

Все произошло утром, в воскресенье, 3 февраля, на 128-м километре трассы Калуга — Вязьма. На дороге двухэтажный автобус занесло, он вылетел в кювет и перевернулся прямо на крышу. В салоне был 41 человек, большинство - дети. Мальчишки и девчонки от 5 до 17 лет - воспитанники детской танцевальной студии "Колибри". Из небольшого города Ярцево Смоленской области они ехали в Калугу, где должны были выступать на конкурсе талантов.

По предварительным данным, помех на дороге не было, водитель просто не справился с управлением. Уже установлено, что мужчина был трезв.

Погибли семь человек, в том числе четверо детей. Фото: Антон Забродский/ТАСС

- Мы ехали медленно, а потом нас закрутило. Дети кричали, плакали. Я получила ушибы, но все это ерунда,страшно, что дети мои погибли. Я теперь не знаю, что говорить и как в глаза родителям смотреть, - рассказала "КП" руководитель студии-танцев, хореограф Елена Миронова.

Судя по всему, жертв могло быть меньше. Автобус с детьми вопреки закону ехал без сопровождения ДПС. Да и его техническое состояние никаким нормам не соответсвует. Выпущен "EOS MAN " был 29 лет назад. За это время намотал почти миллион километров (!). Ну и это еще не все!

- В этом автобусе вообще не было ремней безопасности. Никто не был пристегнут, - рассказала "КП" школьница Виктория Шумлякова, которая чудом не пострадал в этом ДТП.

Развалюху танцевальная студия арендовала в местной коммерческой фирме. Отец одной из девочек рассказал, что за поездку скидывались по 500 рублей с ребенка.

- Моя дочка жива, но кто-то должен ответить за случившееся. Мы всегда за все из своего кармана платили. Студия танцев частная. За участие в конкурсах тоже платили. В этот раз еще и за этот проклятый автобус, - рассказал Валерий Константинов.

Все произошло утром, в воскресенье, 3 февраля, на 128-м километре трассы Калуга — ВязьмаФото: ТАСС

Сейчас следователи изучают документацию и выясняют, была ли у фирмы лицензия на перевозку детей. Известно, что куплен автобус был еще в 2007-м году.

- Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сообщила "КП" Светла Петренко, официальный представитель СК России.

Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы. Тем временем Ространснадзор сообщил о старте внеплановой проверки, которая пройдет на территории всей страны.

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Последствия страшной аварии, которая произошла утром воскресенье , 3 февраля, в Калужской области до сих пор устраняют сотрудники МЧС. Автобус с детьми , которые ехали из города Ярцево Смоленской области в Калугу опрокинулся на бок. По последним данным МВД, четыре человека погибли, еще 21 пострадали. (подробности)