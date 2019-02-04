Баста о смерти Децла: "Когда люди уходят - уже не до сведения счетов"

СЕГОДНЯ 00:10 2019-02-04T00:12:44+03:00

Рэпер в Instagram рассказал, что чувствует после смерти своего коллеги

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Российский рэпер Баста вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram и поделился с подписчиками своими мыслями и чувствами по поводу смерти Децла, с которым они конфликтовали на просторах Интернета.

Напомним, в 2016 году в твиттере Кирилл Толмацкий (Децл) раскритиковал клуб “Газгольдер” Василия Вкуленко (Басты) за отсутсвие шумоизоляции. Баста за это просто обозвал коллегу "лохматым чмо". Кирилл подал в суд на него за публичное оскорбление и выиграл. Вакуленко заплатил 50 тысяч рублей.

Баста урок не усвоил и снова назвал Децла в соцсетях гермафродитом. Суд решил, что за это компенсация должна составить 350 тысяч рублей.

Толмацкий в прошлом году также высказывал претензии к музыкантам сотрудничающим с Вакуленко, но история ничем не закончилась.

"Про Кирюху очень жаль. У нас были разногласия, конфликты и суды. Но очень жаль - ребенка, жену, родителей. Может быть в жизни все. Когда люди уходят - уже не до сведения счетов. Просто - очень жаль и прискорбно", - сказал Баста в своем Instagram.

Как сообщал сайт kp.ru, 3 февраля появилась информация о том, что умер рэпер Децл - Кирилл Толмацкий. Печальную новость сообщил отец музыканта Александр Толмацкий на своей странице в Facebook.

Позже концертный директор исполнителя Павел Беленец подтвердил смерть музыканта. Он написал, что у Децла остановилось сердце после концерта в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU