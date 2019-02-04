2019-02-04T00:12:44+03:00
Общество

Баста о смерти Децла: "Когда люди уходят - уже не до сведения счетов"

Рэпер в Instagram рассказал, что чувствует после смерти своего коллеги
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рэпер Баста (Василий Вакуленко)Рэпер Баста (Василий Вакуленко)Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Российский рэпер Баста вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram и поделился с подписчиками своими мыслями и чувствами по поводу смерти Децла, с которым они конфликтовали на просторах Интернета.

Напомним, в 2016 году в твиттере Кирилл Толмацкий (Децл) раскритиковал клуб “Газгольдер” Василия Вкуленко (Басты) за отсутсвие шумоизоляции. Баста за это просто обозвал коллегу "лохматым чмо". Кирилл подал в суд на него за публичное оскорбление и выиграл. Вакуленко заплатил 50 тысяч рублей.

Баста урок не усвоил и снова назвал Децла в соцсетях гермафродитом. Суд решил, что за это компенсация должна составить 350 тысяч рублей.

Толмацкий в прошлом году также высказывал претензии к музыкантам сотрудничающим с Вакуленко, но история ничем не закончилась.

"Про Кирюху очень жаль. У нас были разногласия, конфликты и суды. Но очень жаль - ребенка, жену, родителей. Может быть в жизни все. Когда люди уходят - уже не до сведения счетов. Просто - очень жаль и прискорбно", - сказал Баста в своем Instagram.

Как сообщал сайт kp.ru, 3 февраля появилась информация о том, что умер рэпер Децл - Кирилл Толмацкий. Печальную новость сообщил отец музыканта Александр Толмацкий на своей странице в Facebook.

Позже концертный директор исполнителя Павел Беленец подтвердил смерть музыканта. Он написал, что у Децла остановилось сердце после концерта в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий): досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестные похитили охранявшего аэропорт Хитроу ястреба
Трамп отказался от встречи с Мадуро
На доме Децла в Москве могут установить памятную табличку
Компания Tesla может обанкротиться уже в марте
Следователи задержали владельца перевернувшегося в Калужской области автобуса
В Венесуэле ответили на заявление Трампа о возможном военном вмешательстве в страну
Главы России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля
Дикая индейка ворвалась в один из домов Калифорнии
Автобус с паломниками подорвался в иракском городе Балад
На аукционе Christie’s продадут необычный метеорит в форме сердца за 30 миллионов рублей
Тереза Мэй может объявить досрочные парламентские выборы в Британии в июне
В сети появилось видео, на котором врачи пытались реанимировать Децла
Ле Пен считает, что Евросоюз пытается развязать войну с Ирландией
Пушков прокомментировал призыв Германии о размещении российских ракет за Уралом
В Москве на одном из перронов Ярославского вокзала случился пожар
Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Израиль приступил к строительству стены на границе с сектором Газа
В США сняли на видео завод с запрещенными ДРСМД ракетами
Макрон планирует провести референдум по "желтым жилетам" 26 мая