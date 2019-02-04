Число жертв пожара на Никитском бульваре выросло до двух человек

СЕГОДНЯ 04:57 2019-02-04T05:05:29+03:00

Два человека погибли при пожаре в Москве. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Еще один жилец числится без вести пропавшим

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В Москве жертвами пожара в жилом доме на Никитском бульваре стали два человека. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по стоилце Илья Денисов.

По его словам, еще один человек пока числится пропавшим без вести. Его судьба выясняется. Пожарные спасли из горящего дома 42 человека. Трое из них госпитализированы.

Сейчас огонь, который распространился на площади 2 тысяч квадратных метров, локализован. В здании обрушились перекрытия на площади 400 квадратных метров. Денисов сообщил, что хлопки, которые были слышны на месте ЧП - от взрывающихся аэрозольных баллончиков, передает ТАСС.

Пожарные разбили площадь на 10 боевых участков и продолжают бороться с огнем. Угрозы для соседних зданий нет, заверил Денисов.

Ранее сайт kp.ru сообщал об одном погибшем при пожаре, чье тело было обнаружено в квартире на шестом этаже. Напомним, возгорание началось на пятом этаже жилого дома, расположенного по адресу: Никитский бульвар, 12. Здание построено в 1912 году.

ИСТОЧНИК KP.RU