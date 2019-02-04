Экс-министр рассказал, к чему пришла обманутая Западом Украина

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-04T07:30:35+03:00

Политик считает, что республика зря не интегрировалась в ЕАЭС, поскольку в ЕС и НАТО ее не пустят

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Украина вынуждена в одиночестве решать свои проблемы после того, как ее обманул Запад. Такое мнение высказал бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

"Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами... Мы не пошли в ЕвразЭС на восток (которое растет, кстати), и нас не пускают в ЕС и в НАТО. Это все болтовня, что мы там будем скоро ", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

Он отметил, что Украину "оставили серым тамбуром", который должен служить раздражителем для восточного соседа.

Червоненко отметил, что то, что Киев отказался интегрироваться в Евразийский экономический союз, является большой потерей для республики. Он также заявил, что в ухудшении российско-украинских отношений в 2006 году была виновата Украина и желание украинских госчиновников зарабатывать на коррупции.

Ранее сайт kp.ru писал, что Червовненко предрек крах украинской экономики случае ухудшения отношений с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU