СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-31T08:18:41+03:00

Евгений Червоненко заявил, что экономика незалежной не выживет без партнерства с российской стороной

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В ответ на безапелляционную и враждебную риторику Порошенко в адрес РФ, на Украине все чаще звучат мнения тех, кто признат, ечто партнерство между нашими соседними государствами необходимо на благо всем. Эту же мысль высказал бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко. Он отметил, что в случае ухудшения отношений с Россией Украине грозит экономический крах.

«Есть объективная реальность – заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры вещь упрямая: вот ту ложь, которую выбрали наши руководители, ничего, кроме горя украинскому народу не приносит», - отметил политик в интервью каналу NewsOne.

Червоненко напомним, что Москва не применила никаких санкций ни к фабрикам Порошенко, ни к трем миллионам граждан Украины, которые живут работают в России. Экс-министр призвал власть своей станы перестать унижаться перед западом и стоять в позе попрошайки и начать проводить самостоятельную политику, которая будет работать на всех украинцев.

Напомним, украинские власти начали вводить санкции против России в 2015 году. Москва вынуждена была предпринять ответные действия, однако российская сторона не раз говорила, что снимет ограничения, в случае, если власти незалежной поступят также.

Напомним, власти Украины пытаются латать дыры, беря новые кредиты в МВФ, в итоге госдолг страны постоянно растет. По данным на февраль прошлого года он уже превысил отметку в 2 триллиона 100 млрд гривен, что равняется примерно 77 млрд долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экономика страны полностью зависит от внешней финансовой помощи и не может развиваться без нее.

ИСТОЧНИК KP.RU