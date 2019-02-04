2019-02-04T08:33:52+03:00
Наука

Маск опубликовал видео с испытаний двигателя для космического корабля

Судя по реакции главы компании SpaceX, первый огневой запуск Raptor прошел отлично [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый прожиг двигателя прошел успешноПервый прожиг двигателя прошел успешноФото: Скриншот с видео
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Американская аэрокосмическая компания SpaceX, которая была основана инженером Илоном Маском, провела первые огневые испытания двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship. Об этом сообщил сам глава предприятия.

Илон Маск показал первые испытания двигателя для межпланетного космического корабля Starship.Elon Musk on Twitter

"Первый запуск двигателя Raptor для корабля Starship! Так горжусь отличной работой команды SpaceX", - написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Он также прикрепил к сообщению несколько видео прожига двигателя. Судя по реакции главы компании, испытания прошли довольно успешно.

Испытания двигателя для Starship - межпланетного космического корабля.Elon Musk on Twitter

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Маск представил также фотографию ракеты-носителя Big Falcon, которая будет использована для межпланетного полета многоразовой ракетно-космической системы Starship. К настоящему моменту установка многотонной конструкции завершена - остается только подготовить все остальные компоненты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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