2019-02-04T09:00:34+03:00
Происшествия

Не менее 28 мигрантов погибли при крушении судна у Багамских островов

Поисково-спасательная операция продолжается - уже удалось найти живыми 17 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Почти 30 мигрантов погибли при кораблекрушении у Багамских острововПочти 30 мигрантов погибли при кораблекрушении у Багамских острововФото: REUTERS
Изменить размер текста:

У побережья Багамских островов затонуло судно с нелегальными мигрантами, которые плыли из Гаити. Кораблекрушение произошло еще в субботу, 2 февраля, примерно в 10 километрах от Марш-Харбора. Поисково-спасательная операция в районе инцидента длится уже третий день.

"К настоящему времени в общей сложности 17 человек найдены живыми, еще 28 тел извлечены из воды", - сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Багамских Островов.

Уточняется, что 15 выживших и 13 погибших были обнаружены в первый день поисков. В воскресенье же береговая охрана нашла живыми еще двух мигрантов. Число погибших правда также увеличилось - до 28 человек.

Агентство AFP отмечает, что только с начала 2019 года около 300 гаитян были задержаны за незаконный въезд на территорию Багамских островов. Власти страны призывают граждан не прибегать к нелегальной миграции, поскольку это может быть опасно.

Сайт kp.ru писал о том, что с начала этого года беженцы активно пытаются попасть также на территорию Великобритании. В рамках предотвращение незаконного попадания мигрантов в страну было решено разместить в проливе Па-де-Кале патрульное судно Mersey Королевского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительству поручено создать дорожные карты по механизму "регуляторной гильотины"
СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в элитном доме Москвы
Пассажир упал под поезд на станции метро "Новокузнецкая"
Marvel показала новые тизеры фильмов "Мстители: Финал" и "Капитал Марвел"
Названы вероятные причины пожара в доме на Никитском бульваре в Москве
Маск опубликовал видео с испытаний двигателя для космического корабля
Катар выделил $2 млн на поддержку деятельности «Белых касок» в Сирии
Пожар в элитном доме в Москве начался в квартире дочери Юрия Башмета
WSJ: Трамп готовится объявить кандидатов на ключевые посты в Пентагоне
Экс-министр рассказал, к чему пришла обманутая Западом Украина
Погода в Москве на 4 февраля 2019 года: ожидается мокрый снег
Канадец выиграл в национальную лотерею $25,5 млн
Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака
В Афинах анархисты облили краской посольство Италии
В Домодедово самолет выкатился с места стоянки на грунт
Уменьшенные дорожные знаки установят по всей России
Число жертв пожара на Никитском бульваре выросло до двух человек
В суворовском училище в Ульяновске назвали причину эхинококкоза у курсантов
В Калифорнии самолет рухнул на жилые дома
США в семь раз увеличат число военнослужащих на границе с Мексикой
В Москве в результате пожара на Никитском бульваре погиб один человек
Самолет рейса Белград - Москва экстренно сел в Будапеште
Пропавший самолет Салы обнаружен на дне Ла-Манша
Число жертв пожара на трубопроводе в Мексике увеличилось до 125 человек