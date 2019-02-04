Не менее 28 мигрантов погибли при крушении судна у Багамских островов

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-04T09:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

У побережья Багамских островов затонуло судно с нелегальными мигрантами, которые плыли из Гаити. Кораблекрушение произошло еще в субботу, 2 февраля, примерно в 10 километрах от Марш-Харбора. Поисково-спасательная операция в районе инцидента длится уже третий день.

"К настоящему времени в общей сложности 17 человек найдены живыми, еще 28 тел извлечены из воды", - сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Багамских Островов.

Уточняется, что 15 выживших и 13 погибших были обнаружены в первый день поисков. В воскресенье же береговая охрана нашла живыми еще двух мигрантов. Число погибших правда также увеличилось - до 28 человек.

Агентство AFP отмечает, что только с начала 2019 года около 300 гаитян были задержаны за незаконный въезд на территорию Багамских островов. Власти страны призывают граждан не прибегать к нелегальной миграции, поскольку это может быть опасно.

Сайт kp.ru писал о том, что с начала этого года беженцы активно пытаются попасть также на территорию Великобритании. В рамках предотвращение незаконного попадания мигрантов в страну было решено разместить в проливе Па-де-Кале патрульное судно Mersey Королевского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU