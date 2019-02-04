2019-02-04T13:15:43+03:00
Политика

Лавров: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями

По словам министра следующим шагом Вашингтона будет отказ от ДСНВ - последнего оставшегося договора из этой области
Елена Гильманова
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Лавров: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениямиЛавров: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениямиФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что наступила новая эпоха, в которой США взяли курс на отказ от всей системы контроля и ограничения стратегических наступательных вооружений. Соответствующую точку зрения глава МИД выразил в понедельник, 4 февраля, выступая в Киргизско-российском славянском университете.

По словам министра, вскоре будет следующий шаг американской стороны – отказ от Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Я не думаю, что мы ведем речь о развитии холодной войны. Наступила новая эпоха, эпоха, которая характеризуется тем, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями, системы ограничения стратегических наступательных вооружений. Это печально. Уже эксперты в США говорят о том, что следующим будет последний оставшийся договор из этой области - Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений [ДСНВ], который истекает в 2021 году» - сказал Лавров.

Глава МИД обратил внимание на то, что Россия не стремится к гонке вооружений, о чем «очень четко сказал» президент. Однако он отметил, что Москва будет реагировать на действия США в связи с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а именно их планы создания ядерных боеприпасов малой мощности.

Лавров также указал на постоянные инициативы российской стороны начать диалог. «Предлагали мы и поэтапный подход к выстраиванию новых переговоров по ограничению вооружений, начиная с совместной российско-американской декларации о недопустимости ядерной войны. Все наши предложения либо отвергались, либо были оставлены без реакции», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что российский президент в субботу, 2 февраля, объявил, что «все эти инициативы остаются на столе, но бегать и напоминать о них западным партнерам» Москва больше не будет.

«Когда они созреют до понимания своей ответственности за проблемы, которые создаются политикой США, милости просим: двери открыты, приходите, будем разговаривать на равных, на основе учета интересов друг друга, интересов законных, а не выдуманных», - добавил Лавров.

Напомним, что 2 февраля Россия приостановила свое участие в ДРСМД. Такое решение стало зеркальным ответом на позицию Вашингтона по данному соглашению. Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, начиная со 2 февраля, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому договору. При этом политик в очередной раз обвинил в случившемся Москву, которая якобы нарушают пункты соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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