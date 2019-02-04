Лавров: борьба с ИГ* еще не завершена

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-04T13:33:11+03:00

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Борьба с запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) еще не завершена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 4 февраля, выступая в Киргизско-российском славянском университете. По его словам, остаются разрозненные отряды, объединению которых необходимо препятствовать.

Министр указал на то, что именно бывшие офицеры армии экс-президента Ирака Саддама Хуссейна во многом определяют успех операции ИГ* в тех ситуациях, когда террористическая организация достигает каких-то результатов.

"Все, кто занимается специально этой проблематикой, признают, что именно бывшие офицеры армии Саддама Хуссейна (экс-президент Ирака - ред.), выгнанные со всех постов, во многом определяют успех операции ИГИЛ* в тех ситуациях, когда ИГИЛ* достигает каких-то результатов. Это не означает, что борьба с ИГИЛ* уже завершена, как говорится, хребет сломан, но остаются еще разрозненные отряды, которым нельзя дать опять объединиться, которые нужно уничтожить", - сказал Лавров.

Глава МИД отметил Лавров, что в Ираке сейчас с большим трудом удается собрать некогда целостное государство, при этом глава "проблемы там остаются колоссальные".

Ранее Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила американскому президенту Дональду Трампу, что появление ИГ*, от которой, согласно мнению главы США, Вашингтон освободил Сирию, стало итогом американской интервенции в Ирак.

* Террористическая организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU