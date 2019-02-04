Большинство стран-членов ЕС признало Гуайдо временным главой Венесуэлы
Страны-члены Европейского союза признали председателя парламента Венесуэлы, оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным главой государства. С соответствующим заявлением ранее выступили власти Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Австрии, Германии и Нидерландов.
Так, например, министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант указал на то, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро так и не объявил о проведении новых выборов в установленный западными странами восьмидневный период.
"Поэтому Великобритания совместно с европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным законным президентом до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверие выборы", — написал глава ведомства в своем микроблоге в Twitter.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Бухаресте прошло глав МИД стран-членов ЕС. Объединение уже готовы было принять решение о признании Гуайдо главой государства, но представитель Италии наложил на него вето.
ИСТОЧНИК KP.RU