Большинство стран-членов ЕС признало Гуайдо временным главой Венесуэлы

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-04T13:38:03+03:00

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Страны-члены Европейского союза признали председателя парламента Венесуэлы, оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным главой государства. С соответствующим заявлением ранее выступили власти Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Австрии, Германии и Нидерландов.

Так, например, министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант указал на то, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро так и не объявил о проведении новых выборов в установленный западными странами восьмидневный период.

"Поэтому Великобритания совместно с европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным законным президентом до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверие выборы", — написал глава ведомства в своем микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Бухаресте прошло глав МИД стран-членов ЕС. Объединение уже готовы было принять решение о признании Гуайдо главой государства, но представитель Италии наложил на него вето.

ИСТОЧНИК KP.RU