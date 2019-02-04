Италия наложила вето на решение ЕС признать Гуайдо временным главой Венесуэлы
Италия стала единственным членом Евросоюза, который проголосовал против признания оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Соответствующая позиция была озвучена представителями Рима на заседании министров иностранных дел объединения в Бухаресте.
Согласно правилам ЕС, документ не может быть принят в условиях отсутствия единого мнения среди членов союза, поэтому он был отклонено. Однако в руководстве организации напомнили, что каждое государство может признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы в отдельном порядке.
По данным агентства ANSA, на том же заседании была создана контактная группа по Венесуэле. Италия в нее вошла из-за расхождений во мнениях.
Сайт kp.ru писал о том, что в Риме отказываются признавать оппозиционера временным главой Боливарианской Республики, поскольку это стало бы вмешательством во внутренние дела государства и привело бы к обострению ситуации.
Такого же мнения придерживаются Россия, Китай, Турция и Боливия, однако в большинстве стран считают иначе.
ИСТОЧНИК KP.RU