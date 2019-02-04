Италия наложила вето на решение ЕС признать Гуайдо временным главой Венесуэлы

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-04T10:59:23+03:00

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Италия стала единственным членом Евросоюза, который проголосовал против признания оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Соответствующая позиция была озвучена представителями Рима на заседании министров иностранных дел объединения в Бухаресте.

Согласно правилам ЕС, документ не может быть принят в условиях отсутствия единого мнения среди членов союза, поэтому он был отклонено. Однако в руководстве организации напомнили, что каждое государство может признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы в отдельном порядке.

По данным агентства ANSA, на том же заседании была создана контактная группа по Венесуэле. Италия в нее вошла из-за расхождений во мнениях.

Сайт kp.ru писал о том, что в Риме отказываются признавать оппозиционера временным главой Боливарианской Республики, поскольку это стало бы вмешательством во внутренние дела государства и привело бы к обострению ситуации.

Такого же мнения придерживаются Россия, Китай, Турция и Боливия, однако в большинстве стран считают иначе.

ИСТОЧНИК KP.RU