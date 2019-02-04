В Госдуме рекомендовали бесплатно раздавать еду с истекающим сроком годности

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-04T14:14:50+03:00

Путем проведения таких акций торговые сети не только получат социальную рекламу, но и смогут сэкономить на утилизации

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил крупным торговым сетям бесплатно раздавать продукты, срок годности которых подходит к концу. По его словам, такой практики придерживаются во многих странах, и небогатые люди выстраиваются в огромные очереди за продуктами.

"Например, хотя бы за сутки до конца срока годности проводить аналогичные акции. Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно будет еще два-три дня", - сказал депутат.

При это он отметил, что подобные акции принесут пользу и самим магазинам. Они получат серьезную социальную рекламу и смогут сэкономить средства на утилизации пришедшей в негодность продукции. Кроме того, власти могли бы предоставлять налоговые льготы торговым сетям, которые раздавали бы продукты на постоянной основе.

Агентство "Москва" уточняет, что Вострецов предложил также ужесточить ответственность за переклеивание ценников на товарах с истекающим сроком годности. По мнению депутата, действующие законы "слишком мягкие", а подобные правонарушения должны караться в зависимости от степени угрозы жизни. Например, за переклеивание ценников на рыбе с истекающим сроком годности стоит наказывать жестче, потому что можно получить серьезное белковое отравление вплоть до смертельного исхода. В случае же с хлебом плесень сразу видно, это не так опасно.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности и остро нуждаются в продовольственной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU